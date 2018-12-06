Жозе Моуринью: Мы забили четыре гола, а матч завершился вничью – 2:2 - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 13:08Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

    Жозе Моуринью: Мы забили четыре гола, а матч завершился вничью – 2:2

    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» разошлись миром на «Олд Траффорд».

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в 15-м туре премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

    «Мы забили четыре гола, а матч завершился вничью – 2:2, – приводит BBC слова 55-летнего португальца. – Как всегда, мы совершали ошибки, и нас наказывали за них.

    Сегодня все было то же самое, но мы сыграли с характером. Игроки были готовы биться, за что им надо отдать должное. Они сыграли на пределе и очень устали. Некоторые из них не играли весь сезон, Крис Смоллинг вышел в непростых условиях, но «Арсенал» создавал моменты только тогда, когда мы теряли мяч в опасных зонах.

    Это была игра от сердца и от души. Рэшфорд отдал команде все. Но даже со скамейки чувствовалось, что у нас возникала небольшая паника, когда мяч оказывался нашей штрафной площади».

    Напомним, по ходу матча «Манчестер Юнайтед» дважды отыгрывался. Причем один гол «Арсенала» защитник манкунианцев Маркос Рохо забил в свои ворота.

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