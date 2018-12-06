Унаи Эмери: Хотели победить, но и одно очко с «Манчестер Юнайтед» – это хорошо

Футбол 06 декабря 2018 13:39 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Арсенал» сыграл вничью на «Олд Траффорд».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил игру команды в матче 15-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2) на стадионе «Олд Траффорд».

«Думаю, мы владели инициативой, и провели второй тайм лучше первого, – приводит BBC слова 47-летнего испанца. – У нас были шансы, чтобы одержать победу, но соперник дважды быстро отыгрывался после наших голов.

Нам нужно прибавлять в обороне, в то же время необходимо сохранить баланс, чтобы не терять в атаке.

Возможно, мы упустили контроль, но у нас было достаточно шансов и при счете 2:2. Так что я горжусь игрой команды. Мы хотели победить, но можно сказать, что и одно очко – это хорошо».

Напомним, «Арсенал» продлил серию без поражений до 20 матчей во всех турнирах. Набрав 31 очков в 15 матчах, «канониры» занимают пятое место в премьер-лиге.