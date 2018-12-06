КДК РФС отменил красную карточку Рассказова

Футбол 06 декабря 2018 13:50 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Защитник «Спартака» был удален в матче с «Локомотивом».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче 16-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (2:1), сообщает официальный сайт красно-белых. Решение вынесено на основании заключения Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Напомним, на 67-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев удалил Рассказова за игру рукой в штрафной площади и назначил пенальти в ворота «Спартака».

Клуб направил в КДК РФС письмо, приложив к нему видео, на котором видно, что мяч попал Рассказову не в руку, а в лицо.

Таким образом, 20-летний игрок обороны сможет принять участие в матче 17-го тура с «Анжи», который пройдет 8 декабря на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало – 20:00 (мск).