Андрей Червиченко: Переход Еременко в «Краснодар» кажется логичным

Футбол 06 декабря 2018 14:10 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что финский футболист уйдет из команды в зимнее трансферное окно.

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Романа Еременко.

"Еременко вряд ли нужен «Спартаку». Там на его позиции и так уже много игроков и, несмотря на то, что у него есть русские корни, он в РПЛ считается легионером и не может играть за сборную. А его переход в «Краснодар» мне кажется логичным, Еременко неплохой игрок, опытный, ему нужно больше игрового времени. Вполне возможно, что в Краснодаре у него получится заиграть", – цитирует Червиченко Sport24.ru.

Напомним, 31-летний Еременко перешел в "Спартак" на правах свободного агента. До переезда в столичный клуб полузащитник отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.