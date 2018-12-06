Андрей Червиченко: Переход Еременко в «Краснодар» кажется логичным - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 14:10Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Андрей Червиченко: Переход Еременко в «Краснодар» кажется логичным

    Ранее сообщалось, что финский футболист уйдет из команды в зимнее трансферное окно.

    Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Романа Еременко.

    "Еременко вряд ли нужен «Спартаку». Там на его позиции и так уже много игроков и, несмотря на то, что у него есть русские корни, он в РПЛ считается легионером и не может играть за сборную. А его переход в «Краснодар» мне кажется логичным, Еременко неплохой игрок, опытный, ему нужно больше игрового времени. Вполне возможно, что в Краснодаре у него получится заиграть", – цитирует Червиченко Sport24.ru.

    Напомним, 31-летний Еременко перешел в "Спартак" на правах свободного агента. До переезда в столичный клуб полузащитник отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.

    #Футбол-Россия#фк спартак#фк краснодар#еременко роман#Возможные трансферы#червиченко андрей
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