«Спартак» будет готовиться к матчу с «Вильярреалом» в Валенсии

Футбол 06 декабря 2018 14:22 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Красно-белые отправятся из Махачкалы в Испанию.

«Спартак» проведет подготовку к заключительному матчу группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» в Валенсии, сообщает официальный сайт клуба.

В пятницу красно-белые отправятся в Махачкалу на матч 17-го тура премьер-лиги с «Анжи», который пройдет на «Анжи Арене» в субботу.

После игры команда останется ночевать в Махачкале, а в воскресенье вылетит в Испанию. Тренерский штаб принял решение не возвращаться в Москву и провести подготовку к последнему матчу года в Валенсии, расположенной в часе езды от Вильярреала.

Напомним, матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет 13 декабря на «Эстадио де ла Серамика». Начало – 20:55 (мск). Для выхода в 1/16 финала «Спартаку» необходима победа.