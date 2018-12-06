«Спартак» будет готовиться к матчу с «Вильярреалом» в Валенсии - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 14:22Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    «Спартак» будет готовиться к матчу с «Вильярреалом» в Валенсии

    Красно-белые отправятся из Махачкалы в Испанию.

    «Спартак» проведет подготовку к заключительному матчу группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» в Валенсии, сообщает официальный сайт клуба.

    В пятницу красно-белые отправятся в Махачкалу на матч 17-го тура премьер-лиги с «Анжи», который пройдет на «Анжи Арене» в субботу.

    После игры команда останется ночевать в Махачкале, а в воскресенье вылетит в Испанию. Тренерский штаб принял решение не возвращаться в Москву и провести подготовку к последнему матчу года в Валенсии, расположенной в часе езды от Вильярреала.

    Напомним, матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет 13 декабря на «Эстадио де ла Серамика». Начало – 20:55 (мск). Для выхода в 1/16 финала «Спартаку» необходима победа.

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