Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: Пацаны, мы с вами! (видео) - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 14:28Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

    Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: Пацаны, мы с вами! (видео)

    Напомним, игроки были арестованы на два месяца за участие в избиении двух человек. Накануне Тверской суд Москвы продлил арест форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» до 8 февраля 2019 года.

    Братья Антон и Алексей Миранчук выступили с поддержкой в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    "Саша, Паша, привет. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации. Пусть все будет хорошо. Пацаны, мы с вами!, – сказали игроки.

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    наши любимые😭🙏🏽 @miranchuk__jr60 @miranchuk в поддержку @kokorin9 @kokorin7 и Паши Мамаева❤️ видео @chochiev.9 ❤️

    Публикация от higher we go🤙🏽 (@smolonchuki)

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк краснодар#фк зенит#миранчук антон#миранчук алексей#мамаев павел#кокорин александр
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