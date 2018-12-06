Футбол 06 декабря 2018 14:28 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: Пацаны, мы с вами! (видео)

Напомним, игроки были арестованы на два месяца за участие в избиении двух человек. Накануне Тверской суд Москвы продлил арест форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» до 8 февраля 2019 года.