Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: Пацаны, мы с вами! (видео)

Напомним, игроки были арестованы на два месяца за участие в избиении двух человек. Накануне Тверской суд Москвы продлил арест форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» до 8 февраля 2019 года.
Братья Антон и Алексей Миранчук выступили с поддержкой в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Саша, Паша, привет. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации. Пусть все будет хорошо. Пацаны, мы с вами!, – сказали игроки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
наши любимые😭🙏🏽 @miranchuk__jr60 @miranchuk в поддержку @kokorin9 @kokorin7 и Паши Мамаева❤️ видео @chochiev.9 ❤️
Публикация от higher we go🤙🏽 (@smolonchuki)