Юрген Клопп: «Ливерпуль» проявил особенную реакцию в матче с «Бернли»

Футбол 06 декабря 2018 15:24 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Красные» одержали волевую победу в 15-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (3:1) в матче 15-го тура премьер-лиги на стадионе «Терф Мур».

«У «Бернли» был особенный план, – приводит BBC слова 51-летнего немца. – Они были агрессивны в каждом единоборстве. Любой мяч, который они выигрывали, помогал им, даже если это был простой аут. И очевидно, что это, наоборот, мешало нам в плане настроя.

Так что я доволен, что в перерыве мы применили некоторые тактические моменты. И я сказал игрокам, что, несмотря на то, что много кричал в первом тайме, не был разозлен на них.

Я понимал, что могут возникнуть трудности, как это бывает, когда производишь изменения, но мы привыкли к ним и немного освоились.

Наша реакция с учетом такого непростого места, как «Терф Мур», и такого соперника, как «Бернли», была особенной. Это очень хорошо».

Напомним, «красные» первыми пропустили в этом матче, однако голы Джеймса Милнера, Роберто Фирмино и Джердана Шакири принесли команде победу.