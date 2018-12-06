Юрген Клопп: «Ливерпуль» проявил особенную реакцию в матче с «Бернли» - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 15:24Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

    Юрген Клопп: «Ливерпуль» проявил особенную реакцию в матче с «Бернли»

    «Красные» одержали волевую победу в 15-м туре премьер-лиги.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (3:1) в матче 15-го тура премьер-лиги на стадионе «Терф Мур».

    «У «Бернли» был особенный план, – приводит BBC слова 51-летнего немца. – Они были агрессивны в каждом единоборстве. Любой мяч, который они выигрывали, помогал им, даже если это был простой аут. И очевидно, что это, наоборот, мешало нам в плане настроя.

    Так что я доволен, что в перерыве мы применили некоторые тактические моменты. И я сказал игрокам, что, несмотря на то, что много кричал в первом тайме, не был разозлен на них.

    Я понимал, что могут возникнуть трудности, как это бывает, когда производишь изменения, но мы привыкли к ним и немного освоились.

    Наша реакция с учетом такого непростого места, как «Терф Мур», и такого соперника, как «Бернли», была особенной. Это очень хорошо».

    Напомним, «красные» первыми пропустили в этом матче, однако голы Джеймса Милнера, Роберто Фирмино и Джердана Шакири принесли команде победу.

    #апл#фк ливерпуль#фк бернли#клопп юрген
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