В Испании сообщили, что Азар согласовал контракт с "Реалом" - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 15:46Источник: ASАвтор: Гичунцев Артур

    В Испании сообщили, что Азар согласовал контракт с "Реалом"

    Такой информацией располагает радиостанция Onda Madrid.

    Хавбек "Челси" Эден Азар рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал".

    Согласно источнику, переход бельгийского футболиста может состояться летом 2019 года. Отмечается, что игрок согласовал условия личного контракта с королевским клубом.

    Ранее сообщалось, что "Челси" хочет выручить с продажи Азара 170 миллионов евро. "Реал", в свою очередь, готов включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который выступает за "синих" на правах аренды.

    #апл#испанская примера#Возможные трансферы#фк челси#фк реал мадрид#азар эден
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