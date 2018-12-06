В Испании сообщили, что Азар согласовал контракт с "Реалом"

Такой информацией располагает радиостанция Onda Madrid.
Хавбек "Челси" Эден Азар рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал".
Согласно источнику, переход бельгийского футболиста может состояться летом 2019 года. Отмечается, что игрок согласовал условия личного контракта с королевским клубом.
Ранее сообщалось, что "Челси" хочет выручить с продажи Азара 170 миллионов евро. "Реал", в свою очередь, готов включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который выступает за "синих" на правах аренды.