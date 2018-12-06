Матч «Монако» – «Ницца» перенесен на более поздний срок - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 16:41Источник: ФК «Монако»Автор: Липкин Антон

    Матч «Монако» – «Ницца» перенесен на более поздний срок

    Решение принято по просьбе полиции из-за акций протеста против повышения цен на топливо.

    Матч 17-го тура лиги 1 между «Монако» и «Ниццой», который был запланирован на 7 декабря на стадионе «Луи II», перенесен на более поздний срок, сообщает официальный сайт монегасков.

    Решение принято по просьбе правительства княжества Монако и префектуры департамента Приморские Альпы.

    Напомним, ранее полиция обратилась к руководству лиги с просьбой перенести матчи в связи с тем, что не может гарантировать безопасность, так как большинство сотрудников охраны правопорядка задействованы сейчас на акциях протеста против повышения цен на топливо, которые проходят по всей Франции.

    Ранее по той же причине было объявлено о переносе матча «ПСЖ» – «Монпелье», который должен был пройти 8 декабря на «Парк де Пренс» в Париже.

    #лига 1#фк монако#фк ницца
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