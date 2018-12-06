Хавбек «Арсенала» – о поступке Феллайни: Это просто зависть (видео)

Футбол 06 декабря 2018 18:20 Источник: RMC Sport Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на «Олд Траффорд».

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи прокомментировал инцидент во время матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Напомним, хавбек "красных дьяволов" Маруан Феллайни схватил игрока гостей за волосы, пытаясь отобрать у него мяч.

"Это просто зависть. Он не может смириться с тем, что решил сделать короткую стрижку!", – цитирует Гендузи RMC Sports.