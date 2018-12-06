Новичок «Спартака»: Кононов – хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли

Футбол 06 декабря 2018 18:24 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Напомним, специалист возглавил команду 12 ноября. Под его руководством клуб провел в РПЛ 2 матча и одержал 2 победы.

Полузащитник «Чертаново» Максим Глушенков, который 1 января станет игроком московского «Спартака», – о тренерах красно-белых и своем отношении к лимиту на легионеров.

"Мне не принципиально, под чьим руководством выступать – Массимо Карреры или Олега Кононова. Не знаю, видел ли вообще Массимо, как я играю. Но, наверное, видел, раз нас подписали.

Кононов – хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли. Думаю, в «Спартаке» он достигнет больших высот.

Мне кажется, лимит должен быть. Лучше дать шанс молодым пацанам, которые выпускаются из академии, чем покупать каких-то легионеров. Зачем это нужно? Давайте играть своим воспитанникам, чтобы они развивались. Клубам же лучше – да и продать потом гораздо легче", – цитирует игрока Sport24.ru.