Новичок «Спартака»: Кононов – хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 18:24Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Новичок «Спартака»: Кононов – хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли

    Напомним, специалист возглавил команду 12 ноября. Под его руководством клуб провел в РПЛ 2 матча и одержал 2 победы.

    Полузащитник «Чертаново» Максим Глушенков, который 1 января станет игроком московского «Спартака», – о тренерах красно-белых и своем отношении к лимиту на легионеров.

    "Мне не принципиально, под чьим руководством выступать – Массимо Карреры или Олега Кононова. Не знаю, видел ли вообще Массимо, как я играю. Но, наверное, видел, раз нас подписали.

    Кононов – хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли. Думаю, в «Спартаке» он достигнет больших высот.

    Мне кажется, лимит должен быть. Лучше дать шанс молодым пацанам, которые выпускаются из академии, чем покупать каких-то легионеров. Зачем это нужно? Давайте играть своим воспитанникам, чтобы они развивались. Клубам же лучше – да и продать потом гораздо легче", – цитирует игрока Sport24.ru.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк спартак#фк чертаново#кононов олег#глушенков максим
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