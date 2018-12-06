Игрок «Локомотива» Ломакин перед смертью выпил три бутылки пива - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Кубок Италии
    4-й раунд
    доп. время
    Дженоа
    Виртус Энтелла
    3
    2
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    окончен
    Эйбар
    Спортинг Хихон
    2
    2
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    окончен
    Уэска
    Атлетик Б
    0
    4
  • Румыния - Лига 1
    18-й тур
    2-й тайм
    Конкордия
    Университатя Кр
    1
    3
  • Нидерланды - Эредивизия
    11-й тур
    1-й тайм
    Фейеноорд
    ВВВ-Венло
    0
    0
  • Кубок Италии
    4-й раунд
    начало в 22:45
    Торино
    Зюйдтироль
    0
    0
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    начало в 22:45
    Бетис
    Расинг
    0
    0
  • Кубок Бельгии
    1/8 финала
    начало в 22:45
    Юнион
    Кнокке
    0
    0
  • Португалия - Сегунда
    11-й тур
    начало в 23:15
    Фаренсе
    Бенфика Б
    0
    0
    • Футбол06 декабря 2018 19:50Источник: Телеканал «360»Автор: Гичунцев Артур

    Игрок «Локомотива» Ломакин перед смертью выпил три бутылки пива

    Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.

    Полузащитник молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин, который был найден мертвым 3 декабря, выпил не менее трех бутылок пива перед смертью.

    Согласно источнику, футболист вместе со своим знакомым вступил в конфликт с таксистом, который высадил их на Борисовских Прудах.

    Отмечается, что знакомый Ломакина побежал за машиной, а потом отправился домой пешком. Алексей же бродил возле прудов, а потом упал в овраг, где потерял сознание и замерз.

    #Футбол-Россия#фк локомотив#ломакин алексей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта