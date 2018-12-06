Игрок «Локомотива» Ломакин перед смертью выпил три бутылки пива

Футбол 06 декабря 2018 19:50 Источник: Телеканал «360» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.

Полузащитник молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин, который был найден мертвым 3 декабря, выпил не менее трех бутылок пива перед смертью.

Согласно источнику, футболист вместе со своим знакомым вступил в конфликт с таксистом, который высадил их на Борисовских Прудах.

Отмечается, что знакомый Ломакина побежал за машиной, а потом отправился домой пешком. Алексей же бродил возле прудов, а потом упал в овраг, где потерял сознание и замерз.