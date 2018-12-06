В Италии сообщили, что "Ювентус" готов приобрести Иско - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 20:41Источник: Calcio MercatoАвтор: Гичунцев Артур

    В Италии сообщили, что "Ювентус" готов приобрести Иско

    Испанец также интересен "Манчестер Сити".

    Полузащитник мадридского "Реала" Иско Аларкон может перебраться в серию А, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, к хавбеку проявляет интерес туринский "Ювентус", который минувшим летом приобрел у "Реала" Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что у полузащитника конфликт с новым главным тренером команды Сантьяго Солари. Иско, как пишут некоторые издания, хочет покинуть Мадрид в зимнее трансферное окно и готов рассмотреть предложения от других команд.

    В текущем сезоне испанец провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

    #испанская примера#фк реал мадрид#фк ювентус#Возможные трансферы#иско суарес франсиско роман аларкон#серия а
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