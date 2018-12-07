«Ницца» не планирует продлевать контракт с Балотелли - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 01:21Источник: Goal.comАвтор: Спирин Дмитрий

    «Ницца» не планирует продлевать контракт с Балотелли

    «Ницца» не собирается продлевать контракт с нападающим Марио Балотелли, заявил президент клуба Жан-Пьер Ривьер.

    «Мы думали, что Марио покинет клуб минувшим летом, поэтому он пропустил предсезонную подготовку. Из-за этого у него не идет игра в первой половине сезона.

    Но Марио не растерял свой талант. Ему нужно забить один мяч, и тогда голы пойдут. Давайте не будет ни о чем сожалеть. Продление контракта? Нет, думаю, все закончится», – цитирует Ривьера Goal.com.

    Контракт Марио Балотелли с «Ниццей» рассчитан до конца текущего сезона.

    #балотелли марио#фк ницца#лига 1
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