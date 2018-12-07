Вице-президент «Анжи»: Видно, что «Спартак» прибавляет, сошли на нет все конфликты

Футбол 07 декабря 2018 06:57 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Махачкалинский клуб сыграет против красно-белых в 17-м туре РПЛ.

Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов дал комментарий перед игрой против московского «Спартака», которая состоится 8 декабря и стартует в 20.00 мск.

«Мы потерпели два очень обидных поражения от «Спартака», хотя и летом в чемпионате России (0:1) могли набрать очки даже при двух удалениях в своём составе, и осенью в Кубке России (0:1) бились на равных.

Сейчас видно, что красно-белые прибавляют, сошли на нет все внутрикомандные конфликты, поэтому нашим ребятам будет сложнее, но они сделают всё, чтобы провести последний в году матч на самом высоком уровне.

Тем более на глазах у своих болельщиков. Команда уже доказала, что ставит футбол выше всех свои финансовых бед. То, что «Анжи» до сих пор жив, да ещё и находится вне зоны вылета, доказывает: просто «Спартаку» не будет», – цитируют Джамбулатова «Известия».