Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в другую команду - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 10:30Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в другую команду

    Ранее сообщалось, что вратарем сборной России интересуется дортмундская «Боруссия».

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал журналистам, почему до сих пор выступает в составе армейцев.

    "Когда мне говорят, что я слишком засиделся в одном клубе, побоялся изменить жизнь, я даже не считаю нужным кого-то переубеждать. Мне проще согласиться: да, засиделся, побоялся – пусть они будут правы, а я не прав. Потому что объяснять людям по 150 раз, как это всё происходит…

    Наверное, это любовь. Если бы эта любовь была не взаимной, меня бы в ЦСКА не было. В жизни ведь всё то же самое: невозможно долго любить человека, который тебя не любит", – приводит слова Акинфеева «Р-Спорт».

    Напомним, голкипер выступает за основу ЦСКА с 2003 года.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк цска#акинфеев игорь
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