Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в другую команду

Футбол 07 декабря 2018 10:30 Источник: «Р-Спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что вратарем сборной России интересуется дортмундская «Боруссия».

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал журналистам, почему до сих пор выступает в составе армейцев.

"Когда мне говорят, что я слишком засиделся в одном клубе, побоялся изменить жизнь, я даже не считаю нужным кого-то переубеждать. Мне проще согласиться: да, засиделся, побоялся – пусть они будут правы, а я не прав. Потому что объяснять людям по 150 раз, как это всё происходит…

Наверное, это любовь. Если бы эта любовь была не взаимной, меня бы в ЦСКА не было. В жизни ведь всё то же самое: невозможно долго любить человека, который тебя не любит", – приводит слова Акинфеева «Р-Спорт».

Напомним, голкипер выступает за основу ЦСКА с 2003 года.