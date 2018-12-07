«Бавария» вслед за «Ювентусом» вступила в борьбу за Иско - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 11:22Источник: TuttosportАвтор: Гичунцев Артур

    «Бавария» вслед за «Ювентусом» вступила в борьбу за Иско

    По слухам, у испанца конфликт с Сантьяго Солари.

    Хавбек мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Германии, сообщает Tuttosport.

    По информации источника, к игроку проявляет интерес мюнхенская «Бавария», которая рассматривет полузащитника в качестве замены Франка Рибери или Арьена Роббена.

    По слухам, у Иско также есть предложение от «Ювентуса».

    Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть Мадрид в зимнее трансферное окно из-за напряженных отношений с главным тренером «сливочных» Сантьяго Солари.

    В текущем сезоне испанец провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

    #бундеслига#испанская примера#Возможные трансферы#фк бавария#фк реал мадрид#иско суарес франсиско роман аларкон
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