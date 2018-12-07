«Бавария» вслед за «Ювентусом» вступила в борьбу за Иско

Футбол 07 декабря 2018 11:22 Источник: Tuttosport Автор: Гичунцев Артур

По слухам, у испанца конфликт с Сантьяго Солари.

Хавбек мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Германии, сообщает Tuttosport.

По информации источника, к игроку проявляет интерес мюнхенская «Бавария», которая рассматривет полузащитника в качестве замены Франка Рибери или Арьена Роббена.

По слухам, у Иско также есть предложение от «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть Мадрид в зимнее трансферное окно из-за напряженных отношений с главным тренером «сливочных» Сантьяго Солари.

В текущем сезоне испанец провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.