«Бавария» вслед за «Ювентусом» вступила в борьбу за Иско

По слухам, у испанца конфликт с Сантьяго Солари.
Хавбек мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Германии, сообщает Tuttosport.
По информации источника, к игроку проявляет интерес мюнхенская «Бавария», которая рассматривет полузащитника в качестве замены Франка Рибери или Арьена Роббена.
По слухам, у Иско также есть предложение от «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть Мадрид в зимнее трансферное окно из-за напряженных отношений с главным тренером «сливочных» Сантьяго Солари.
В текущем сезоне испанец провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.