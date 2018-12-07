Олег Шатов: Я готов играть все 90 минут, но решать тренеру - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 11:51Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

    Олег Шатов: Я готов играть все 90 минут, но решать тренеру

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

    - У «Рубина» есть свой стиль. Они играют от обороны, компактно. Много не забивают, много не пропускают. Но если мы сыграем в свою силу, мы должны побеждать. Нужно порадовать наших болельщиков в последнем домашнем матче года».

    Рассказал Шатов и о своей физической форме. В последний раз футболист выходил на поле в официальном матче 11 ноября в матче с ЦСКА (0:2).

    «Все хорошо, восстановился, тренируюсь. Готов ли играть все 90 минут? Да. Но решать будет тренер, - цитирует Шатова Sport24.ru.

    Игра состоится 9 декабря на стадионе «Санкт-Петербург».

    #шатов олег#фк зенит#фк рубин#РПЛ#Футбол-Россия
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