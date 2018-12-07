Олег Шатов: Я готов играть все 90 минут, но решать тренеру

Футбол 07 декабря 2018 11:51 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

- У «Рубина» есть свой стиль. Они играют от обороны, компактно. Много не забивают, много не пропускают. Но если мы сыграем в свою силу, мы должны побеждать. Нужно порадовать наших болельщиков в последнем домашнем матче года».

Рассказал Шатов и о своей физической форме. В последний раз футболист выходил на поле в официальном матче 11 ноября в матче с ЦСКА (0:2).

«Все хорошо, восстановился, тренируюсь. Готов ли играть все 90 минут? Да. Но решать будет тренер, - цитирует Шатова Sport24.ru.

Игра состоится 9 декабря на стадионе «Санкт-Петербург».