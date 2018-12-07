Сергей Семак: Бердыев выжимает максимум из своих игроков - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 12:40Источник: ФК «Зенит»Автор: Липкин Антон

    Сергей Семак: Бердыев выжимает максимум из своих игроков

    «Зенит» примет «Рубин» в 17-м туре премьер-лиги.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Рубине» перед матчем с этой командой в 17-м туре премьер-лиги.

    – Команда хорошо организованная, результаты подтверждают уровень их игры, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». – Все знают Курбана Бекиевича, его манеру игры и организацию тренировочного процесса. Нас ждет сложный матч. Как будем играть – решим с завтрашнего дня, который посвятим более детальному изучению соперника.

    – Насколько изменился «Рубин» с точки зрения тактики?
    – Курбан Бекиевич все время варьирует свои построения в зависимости от тенденций в футболе, соперника и чемпионата. Вне зависимости от этого, он выжимает максимум из тех футболистов, с которыми работает. Сегодняшний «Рубин» – не исключение. Команда играет хорошо. Вне зависимости от кадровых изменений «Рубин» показывает стабильный уровень игры и результатов.

    Напомним, матч «Зенит» – «Рубин» пройдет 9 декабря на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 19:00 (мск).

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