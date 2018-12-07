Роналдо объяснил, чем отличается от Криштиану Роналду - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 12:48Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Гичунцев Артур

    Роналдо объяснил, чем отличается от Криштиану Роналду

    За всю карьеру бразилец провел на клубном уровне 384 матча и забил 280 мячей.

    Бывший форвард «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо рассказал, чем он отличается от нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    "Между нами девять лет разницы. Он играет сейчас, а я играл в другое время. В последние годы футбол потерпел серьезные изменения. Я не хочу сказать, что в мое время было сложно, но мы сталкивались с абсолютно разными ситуациями с абсолютно разными командами", – цитирует бразильца La Gazzetta dello Sport.

    В 2002 году Роналдо стал чемпионом мира в составе национальной команды. В этом же году форвард получил «Золотой мяч» и трижды становился футболистом года по версии ФИФА.

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