Сергей Семак: Если бы сказали, что будем первыми до перерыва, то все были бы только рады - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 12:57Источник: ФК «Зенит»Автор: Липкин Антон

    Сергей Семак: Если бы сказали, что будем первыми до перерыва, то все были бы только рады

    «Зенит» сыграет с «Рубином» в заключительном туре в этом году.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве команды в премьер-лиге.

    «Если бы сказали, что мы окажемся на первом месте до перерыва, то все были бы только рады вне зависимости от отрыва, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Мы реально оцениваем свои силы. Находимся в когорте команд, которые борются за первое место.

    Если уйдем на перерыв на первом месте, то все будут только рады. Решаем задачи шаг за шагом: отрыв – это хорошо, но важно то, как ты играешь».

    Напомним, перед заключительным туром в 2018 году «Зенит» опережает «Краснодар» на два очка.

    В 17-м туре 9 декабря «Зенит» сыграет с «Рубином» на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 19:00 (мск).

    #рпл#фк зенит#фк рубин#семак сергей#Футбол-Россия
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