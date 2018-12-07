Сергей Семак: Если бы сказали, что будем первыми до перерыва, то все были бы только рады

Футбол 07 декабря 2018 12:57 Источник: ФК «Зенит» Автор: Липкин Антон

«Зенит» сыграет с «Рубином» в заключительном туре в этом году.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве команды в премьер-лиге.

«Если бы сказали, что мы окажемся на первом месте до перерыва, то все были бы только рады вне зависимости от отрыва, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Мы реально оцениваем свои силы. Находимся в когорте команд, которые борются за первое место.

Если уйдем на перерыв на первом месте, то все будут только рады. Решаем задачи шаг за шагом: отрыв – это хорошо, но важно то, как ты играешь».

Напомним, перед заключительным туром в 2018 году «Зенит» опережает «Краснодар» на два очка.

В 17-м туре 9 декабря «Зенит» сыграет с «Рубином» на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 19:00 (мск).