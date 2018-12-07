СМИ: «Ювентус» не смог договориться о приглашении Спалетти в 2014 году

Футбол 07 декабря 2018 13:53 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, который ныне работает у руля миланского «Интера», мог оказаться в «Ювентусе».

Согласно источнику, туринский клуб пытался пригласить специалиста в 2014 году, когда команду покинул Антонио Конте. Отмечается, что президент «Юве» Андреа Аньелли встретился с тренером, однако, стороны разошлись во мнении по некоторым вопросам.

Напомним, после ухода из питерского клуба Спаллетти вернулся в «Рому», после чего подписал контракт с «Интером».