СМИ: «Ювентус» не смог договориться о приглашении Спалетти в 2014 году - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 13:53Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: «Ювентус» не смог договориться о приглашении Спалетти в 2014 году

    Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, который ныне работает у руля миланского «Интера», мог оказаться в «Ювентусе».

    Согласно источнику, туринский клуб пытался пригласить специалиста в 2014 году, когда команду покинул Антонио Конте. Отмечается, что президент «Юве» Андреа Аньелли встретился с тренером, однако, стороны разошлись во мнении по некоторым вопросам.

    Напомним, после ухода из питерского клуба Спаллетти вернулся в «Рому», после чего подписал контракт с «Интером».

    #Футбол-Россия#фк зенит#фк ювентус#фк интер#спаллетти лучано#аньелли андреа
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