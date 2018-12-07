«Спартак» в меньшинстве вырвал победу у «Анжи» в молодежном первенстве

Футбол 07 декабря 2018 14:36 Автор: Липкин Антон

Дубль оформил Прошляков.

«Спартак» одержал в гостях победу над «Анжи» (3:2) в матче 17-го тура молодежного первенства.

По ходу игры хозяева дважды вели в счете, но не смогли удержать преимущество. Лучший бомбардир молодежного первенства Данила Прошляков оформил дубль, забив на 84-й и 88-й минутах. Теперь на счету 18-летнего нападающего 14 голов в 13 матчах турнира. Еще один мяч у красно-белых забил 17-летний Дмитрий Маркитесов.

В составе «Анжи» точными ударами отметились Саид Алиев (с пенальти) и Камиль Закиров.

«Спартак» набрал 35 очков и остается на втором месте, отставая на два очка от ЦСКА.

Молодежное первенство

17-й тур

«Анжи» (Махачкала) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:1)

Голы: Алиев, 20, с пенальти. Закиров, 48 – Маркитесов, 22. Прошляков, 84, 88.