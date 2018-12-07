Шамиль Газизов: «Уфа» рассчитывает отобрать очки у «Краснодара» - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 15:01Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Шамиль Газизов: «Уфа» рассчитывает отобрать очки у «Краснодара»

    «Уфа» и «Краснодар» сыграют в 17-м туре премьер-лиги.

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч 17-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».

    «Настрой на предстоящий матч серьезный – рассчитываем отобрать очки у «Краснодара», – приводят «Известия» слова Газизова. – Хотим на позитивной ноте уйти на зимний перерыв и поправить свое положение в турнирной таблице, поскольку в целом своими результатами в чемпионате России мы недовольны, но понимаем, что находимся на тех позициях, которые заслужили своей игрой.

    Перед уходом на перерыв надо будет внимательно проанализировать причины неудач и разобраться, как исправить положение весной».

    Напомним, «Уфа», ставшая в прошлом сезоне шестой, занимает 14-е место, набрав в 16 турах 15 очков.

    Матч «Краснодар» – «Уфа» пройдет 9 декабря на стадионе «Краснодар». Начало – 16:30 (мск).

    #рпл#фк уфа#фк краснодар#газизов шамиль#Футбол-Россия
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