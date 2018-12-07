Шамиль Газизов: «Уфа» рассчитывает отобрать очки у «Краснодара»

Футбол 07 декабря 2018 15:01 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

«Уфа» и «Краснодар» сыграют в 17-м туре премьер-лиги.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч 17-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».

«Настрой на предстоящий матч серьезный – рассчитываем отобрать очки у «Краснодара», – приводят «Известия» слова Газизова. – Хотим на позитивной ноте уйти на зимний перерыв и поправить свое положение в турнирной таблице, поскольку в целом своими результатами в чемпионате России мы недовольны, но понимаем, что находимся на тех позициях, которые заслужили своей игрой.

Перед уходом на перерыв надо будет внимательно проанализировать причины неудач и разобраться, как исправить положение весной».

Напомним, «Уфа», ставшая в прошлом сезоне шестой, занимает 14-е место, набрав в 16 турах 15 очков.

Матч «Краснодар» – «Уфа» пройдет 9 декабря на стадионе «Краснодар». Начало – 16:30 (мск).