ЦСКА победил «Енисей» в молодежном первенстве

Футбол 07 декабря 2018 15:27 Автор: Липкин Антон

Армейцы забили два гола с пенальти.

ЦСКА выиграл у «Енисея» (2:1) в матче 17-го тура молодежного первенства на стадионе «Октябрь» в Москве.

На шестой минуте полузащитник гостей Тимур Сахаров забил первый гол. Лидер турнира отыгрался и вышел вперед во втором тайме, дважды реализовав пенальти. Сначала отличился Тимур Пухов, после чего – Хетаг Хосонов.

ЦСКА набрал 40 очков и опережает на пять очков «Спартак», у которого остается игра в запасе.

В другом матче «Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью (0:0).

Молодежное первенство

17-й тур

ЦСКА (Москва) – «Енисей» (Красноярск) – 2:1 (0:1)

Голы: Пухов, 56, с пенальти. Хосонов, 66, с пенальти – Сахаров, 6.

«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:0