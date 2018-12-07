ЦСКА победил «Енисей» в молодежном первенстве - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 15:27Автор: Липкин Антон

    ЦСКА победил «Енисей» в молодежном первенстве

    Армейцы забили два гола с пенальти.

    ЦСКА выиграл у «Енисея» (2:1) в матче 17-го тура молодежного первенства на стадионе «Октябрь» в Москве.

    На шестой минуте полузащитник гостей Тимур Сахаров забил первый гол. Лидер турнира отыгрался и вышел вперед во втором тайме, дважды реализовав пенальти. Сначала отличился Тимур Пухов, после чего – Хетаг Хосонов.

    ЦСКА набрал 40 очков и опережает на пять очков «Спартак», у которого остается игра в запасе.

    В другом матче «Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью (0:0).

    Молодежное первенство
    17-й тур

    ЦСКА (Москва) – «Енисей» (Красноярск) – 2:1 (0:1)
    Голы: Пухов, 56, с пенальти. Хосонов, 66, с пенальти – Сахаров, 6.

    «Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:0

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