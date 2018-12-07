Вице-президент «Анжи»: В «Спартаке» сошли на нет все конфликты, нашим ребятам будет сложнее - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    2-й тайм
    Локомотив-мол.
    Оренбург-мол.
    2
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Автомобилист
    Амур
    0
    0
  • Украина - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Мариуполь
    Шахтёр Д
    0
    0
    • Футбол07 декабря 2018 15:33Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Вице-президент «Анжи»: В «Спартаке» сошли на нет все конфликты, нашим ребятам будет сложнее

    «Анжи» примет «Спартак» в 17-м туре премьер-лиги.

    Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов рассказал об ожиданиях перед матчем 17-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

    «Сейчас видно, что красно-белые прибавляют, сошли на нет все внутрикомандные конфликты, поэтому нашим ребятам будет сложнее, но они сделают все, чтобы провести последний в году матч на самом высоком уровне, – приводят «Известия» слова Джамбулатова. – Тем более на глазах у своих болельщиков. Команда уже доказала, что ставит футбол выше всех своих финансовых бед.

    То, что «Анжи» до сих пор жив, да еще и находится вне зоны вылета, доказывает: просто «Спартаку» не будет».

    Напомним, матч «Анжи» – «Спартак» пройдет 8 декабря на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало – 20:00 (мск).

    В нынешнем сезоне «Спартак» дважды обыграл «Анжи» с одинаковым счетом 1:0 на «Открытие Арене: первый матч состоялся в августе в премьер-лиге, второй – в ноябре в Кубке России.

    #рпл#фк анжи#фк спартак#джамбулатов зайдин#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта