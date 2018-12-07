Вице-президент «Анжи»: В «Спартаке» сошли на нет все конфликты, нашим ребятам будет сложнее

Футбол 07 декабря 2018 15:33 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

«Анжи» примет «Спартак» в 17-м туре премьер-лиги.

Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов рассказал об ожиданиях перед матчем 17-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

«Сейчас видно, что красно-белые прибавляют, сошли на нет все внутрикомандные конфликты, поэтому нашим ребятам будет сложнее, но они сделают все, чтобы провести последний в году матч на самом высоком уровне, – приводят «Известия» слова Джамбулатова. – Тем более на глазах у своих болельщиков. Команда уже доказала, что ставит футбол выше всех своих финансовых бед.

То, что «Анжи» до сих пор жив, да еще и находится вне зоны вылета, доказывает: просто «Спартаку» не будет».

Напомним, матч «Анжи» – «Спартак» пройдет 8 декабря на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало – 20:00 (мск).

В нынешнем сезоне «Спартак» дважды обыграл «Анжи» с одинаковым счетом 1:0 на «Открытие Арене: первый матч состоялся в августе в премьер-лиге, второй – в ноябре в Кубке России.