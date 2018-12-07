Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

Лидером остается США.
В пятницу ФИФА обнародовала обновленный рейтинг женских национальных сборных.
Сборная России поднялась на одну строчку и заняла 25-е место, в ее активе 1713 очков.
Список по-прежнему возглавляет действующий чемпион мира сборная США, второе место занимает действующий олимпийский чемпион Германия, на третью позицию поднялась хозяйка чемпионата мира 2019 года сборная Франции.
Рейтинг ФИФА
1. (1) США – 2123 очков
2. (2) Германия – 2057
3. (4) Франция – 2046
4. (3) Англия – 2021
5. (5) Канада – 2006
6. (6) Австралия – 1999
7. (10) Голландия – 1987
8. (7) Япония – 1984
9. (9) Швеция – 1976
10. (8) Бразилия – 1964…
25. (26) Россия – 1713