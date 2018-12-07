Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    2-й тайм
    Локомотив-мол.
    Оренбург-мол.
    2
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Автомобилист
    Амур
    0
    0
  • Украина - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Мариуполь
    Шахтёр Д
    0
    0
    • Футбол07 декабря 2018 15:49Автор: Липкин Антон

    Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

    Лидером остается США.

    В пятницу ФИФА обнародовала обновленный рейтинг женских национальных сборных.

    Сборная России поднялась на одну строчку и заняла 25-е место, в ее активе 1713 очков.

    Список по-прежнему возглавляет действующий чемпион мира сборная США, второе место занимает действующий олимпийский чемпион Германия, на третью позицию поднялась хозяйка чемпионата мира 2019 года сборная Франции.

    Рейтинг ФИФА

    1. (1) США – 2123 очков
    2. (2) Германия – 2057
    3. (4) Франция – 2046
    4. (3) Англия – 2021
    5. (5) Канада – 2006
    6. (6) Австралия – 1999
    7. (10) Голландия – 1987
    8. (7) Япония – 1984
    9. (9) Швеция – 1976
    10. (8) Бразилия – 1964…
    25. (26) Россия – 1713

    #фифа#рейтинг фифа#женская сборная России по футболу#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта