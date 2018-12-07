Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

Футбол 07 декабря 2018 15:49 Автор: Липкин Антон

Лидером остается США.

В пятницу ФИФА обнародовала обновленный рейтинг женских национальных сборных.

Сборная России поднялась на одну строчку и заняла 25-е место, в ее активе 1713 очков.

Список по-прежнему возглавляет действующий чемпион мира сборная США, второе место занимает действующий олимпийский чемпион Германия, на третью позицию поднялась хозяйка чемпионата мира 2019 года сборная Франции.

Рейтинг ФИФА

1. (1) США – 2123 очков

2. (2) Германия – 2057

3. (4) Франция – 2046

4. (3) Англия – 2021

5. (5) Канада – 2006

6. (6) Австралия – 1999

7. (10) Голландия – 1987

8. (7) Япония – 1984

9. (9) Швеция – 1976

10. (8) Бразилия – 1964…

25. (26) Россия – 1713