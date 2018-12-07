Нико Ковач: "Бавария" не планирует совершать зимние трансферы - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 16:14Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Нико Ковач: "Бавария" не планирует совершать зимние трансферы

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач заявил, что мюнхенский клуб не планирует выходить на трансферный рынок зимой.

    - На данный момент мы не планируем ничего делать зимой. Мы сможем рассчитывать на Альфонсо Дэвиса. Если бы сезон в США закончился летом, он бы за нас уже играл.

    Последние пять месяцев, что я провел в «Баварии» стали для меня очень, очень, очень поучительными. Тренер постоянно должен анализировать происходящее. Мы выдали очень хороший старт, но после не добивались нужных результатов. Мы произвели много изменений. За последние две игры мы прибавили, - цитирует Ковача Bayern & Germany.

    "Бавария" отстает от лидирующей в чемпионате Германии дортмундской "Боруссии" на 9 очков.

    Канадский вингер Альфонсо Дэвис присоединится к мюнхенцам в зимнее трансферное окно. За него клуб заплатил "Ванкуверу" 10 миллионов евро.

    #ковач нико#фк бавария#бундеслига
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