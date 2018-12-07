Галактионов возглавил молодежную сборную России

Футбол 07 декабря 2018 17:26 Источник: РФС Автор: Спирин Дмитрий

У молодежной сборной России по футболу появился новый тренер.

Команду в качестве исполняющего обязанности возглавил Михаил Галактионов. Он будет готовить сборную к квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает официальный сайт РФС.

На этом посту Галактионов, ранее работавший также в «Ахмате», сменил Евгения Бушманова, уволенного после непопадания команды на молодежный Евро.

- Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодежную сборную России. Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность. В работу включаюсь практически сразу - 11 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей.



Здесь есть определенные нюансы, которые нужно учесть, в том числе с точки зрения планирования подготовки. Хорошо знаком с возможностями многих кандидатов в молодежку по работе с юношеской сборной и сборной категории U-20, так что владею в этом вопросе определенной информацией, - заявил Галактионов.