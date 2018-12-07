Магомед Адиев: Если даже денег не дали бы, «Анжи» все равно вышел бы и бился против «Спартака»

Футбол 07 декабря 2018 18:40 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил готовность команды дать бой «Спартаку» в предстоящем матче 17-го тура РПЛ.

- Настрой команды на «Спартак»? Какой настрой у нас был в первом туре, такой же будет и в заключительном туре этого года. Ничего не поменяется в настрое нашей команды. Если даже денег не дали бы, мы бы все равно вышли бы и бились на поле, - цитирует Адиева Sport24.ru.

Напомним, что встреча 17-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Спартаком» состоится 8 декабря на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.