Магомед Адиев: Если даже денег не дали бы, «Анжи» все равно вышел бы и бился против «Спартака» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 22:30
    Вердер
    Фортуна
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Интер М
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:45
    Монако
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Леганес
    Хетафе
    0
    0
    • Футбол07 декабря 2018 18:40Источник: Sport24.ru

    Магомед Адиев: Если даже денег не дали бы, «Анжи» все равно вышел бы и бился против «Спартака»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил готовность команды дать бой «Спартаку» в предстоящем матче 17-го тура РПЛ.

    - Настрой команды на «Спартак»? Какой настрой у нас был в первом туре, такой же будет и в заключительном туре этого года. Ничего не поменяется в настрое нашей команды. Если даже денег не дали бы, мы бы все равно вышли бы и бились на поле, - цитирует Адиева Sport24.ru.

    Напомним, что встреча 17-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Спартаком» состоится 8 декабря на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.

    #рпл#Футбол-Россия#фк спартак#фк анжи#адиев магомед
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта