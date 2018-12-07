«Интернасьонал» хочет приобрести у «Спартака» Адриано - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 22:30
    Вердер
    Фортуна
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Интер М
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:45
    Монако
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Леганес
    Хетафе
    0
    0
    • Футбол07 декабря 2018 19:15Источник: ESPN.com.br

    «Интернасьонал» хочет приобрести у «Спартака» Адриано

    «Интернасьонал» хочет приобрести нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

    Как сообщает ESPN со ссылкой на Rádio Gaúcha, агент Гилмар Велоз, представляющий интересы Адриано, сообщил, что бразильский клуб выразил желание в следующем году вернуть в команду 31-летнего форварда.

    Напомним, что Адриано является воспитанником «Интернасьонала», в составе которого он выступал с 2006 по 2007 год. После этого форвард был продан в донецкий «Шахтер» за 5 миллионов евро. В «Спартак» форвард перешел из «Милана» в январе 2017 года. В текущем сезоне нападающий провел в составе «Спартака» 18 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча.

    #рпл#адриано луис#фк интернасьонал#чемпионат бразилии по футболу#Возможные трансферы#фк спартак
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта