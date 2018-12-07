«Интернасьонал» хочет приобрести у «Спартака» Адриано

Футбол 07 декабря 2018 19:15 Источник: ESPN.com.br

«Интернасьонал» хочет приобрести нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

Как сообщает ESPN со ссылкой на Rádio Gaúcha, агент Гилмар Велоз, представляющий интересы Адриано, сообщил, что бразильский клуб выразил желание в следующем году вернуть в команду 31-летнего форварда.

Напомним, что Адриано является воспитанником «Интернасьонала», в составе которого он выступал с 2006 по 2007 год. После этого форвард был продан в донецкий «Шахтер» за 5 миллионов евро. В «Спартак» форвард перешел из «Милана» в январе 2017 года. В текущем сезоне нападающий провел в составе «Спартака» 18 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча.