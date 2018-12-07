Ребров и Фернандо не полетели со «Спартаком» на матч с «Анжи» - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 19:50Источник: ФК «Спартак»

    Ребров и Фернандо не полетели со «Спартаком» на матч с «Анжи»

    Вратарь Артем Ребров и полузащитник Фернандо не полетели со «Спартаком» на матч 17-го тура чемпионата России против «Анжи».

    Как сообщает пресс-служба московской команды, Реброва беспокоит старая травма плеча, которая обострилась после матча 16-го тура с «Локомотивом» (2:1). Фернандо, получивший травму также в игре с железнодорожниками, пропустит встречу с «Анжи», но возможно сыграет в матче Лиги Европы с «Вильярреалом».

    Всего в состав делегации вошли 22 футболиста:

    Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов;

    Защитники: Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

    Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев и Софьян Ханни;

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

    Напомним, что встреча состоится 8 декабря на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.

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