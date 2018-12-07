Ребров и Фернандо не полетели со «Спартаком» на матч с «Анжи»

Футбол 07 декабря 2018 19:50 Источник: ФК «Спартак»

Вратарь Артем Ребров и полузащитник Фернандо не полетели со «Спартаком» на матч 17-го тура чемпионата России против «Анжи».

Как сообщает пресс-служба московской команды, Реброва беспокоит старая травма плеча, которая обострилась после матча 16-го тура с «Локомотивом» (2:1). Фернандо, получивший травму также в игре с железнодорожниками, пропустит встречу с «Анжи», но возможно сыграет в матче Лиги Европы с «Вильярреалом».

Всего в состав делегации вошли 22 футболиста:

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов;

Защитники: Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев и Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Напомним, что встреча состоится 8 декабря на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.