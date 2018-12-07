Федор Чалов: Не испытывал никаких эмоций после победы над «Реалом», присутствовало лишь тотальное опустошение - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 19:57Источник: «RT на русском»

    Федор Чалов: Не испытывал никаких эмоций после победы над «Реалом», присутствовало лишь тотальное опустошение

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что не испытывал воодушевления после домашней победы над «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    - Честно говоря, вообще не испытывал никаких эмоций. Присутствовало лишь тотальное опустошение. Думаю, многие ребята из ЦСКА согласятся со мной. Не осталось ни сил, ни эмоций. Наверное, осознание придет лишь со временем.

    К тому же все понимают, что мадридцы приехали в Москву не в самом сильном составе. С другой стороны, кто об этом потом вспомнит, - приводит слова Чалова «RT на русском».

    Напомним, что в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА переиграл «Реал» со счетом 1:0.

    #фк цска#лига чемпионов#Футбол-Россия#чалов федор#фк реал мадрид
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