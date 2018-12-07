Федор Чалов: Звездой себя не считаю, мне есть куда расти, и я сам это вижу

Футбол 07 декабря 2018 20:00 Источник: «RT на русском»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что не считает себя звездой футбола.

- Честно говоря, ничего не изменилось. Звездой себя не считаю, к себе отношусь так же требовательно, как и раньше. Наоборот, хочется забивать как можно чаще. Конечно, мне очень приятно лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, но это пока ничего не значит. Мне есть куда расти, и я сам это вижу. Опять же, прекрасно понимаю, что в матчах чемпионата мог забить не девять мячей, а в два раза больше. Почти в каждой игре у меня имелся момент, который должен был реализовывать, - приводит слова Чалова «RT на русском».

Напомним, что после 16 туров текущего чемпионата России Чалов с девятью голами возглавляет список бомбардиров РПЛ.