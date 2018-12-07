Федор Чалов: Звездой себя не считаю, мне есть куда расти, и я сам это вижу - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 22:30
    Вердер
    Фортуна
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Интер М
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:45
    Монако
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Леганес
    Хетафе
    0
    0
    • Футбол07 декабря 2018 20:00Источник: «RT на русском»

    Федор Чалов: Звездой себя не считаю, мне есть куда расти, и я сам это вижу

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что не считает себя звездой футбола.

    - Честно говоря, ничего не изменилось. Звездой себя не считаю, к себе отношусь так же требовательно, как и раньше. Наоборот, хочется забивать как можно чаще. Конечно, мне очень приятно лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, но это пока ничего не значит. Мне есть куда расти, и я сам это вижу. Опять же, прекрасно понимаю, что в матчах чемпионата мог забить не девять мячей, а в два раза больше. Почти в каждой игре у меня имелся момент, который должен был реализовывать, - приводит слова Чалова «RT на русском».

    Напомним, что после 16 туров текущего чемпионата России Чалов с девятью голами возглавляет список бомбардиров РПЛ.

    #фк цска#чалов федор#рпл#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта