«Балтика» предложила одиннадцати футболистам начать самостоятельный поиск новых команд

Футбол 07 декабря 2018 20:33 Источник: ФК «Балтика»

Футбольный клуб «Балтика» на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов в 2019 году.

«В связи с оптимизацией расходов деятельности клуба в 2019 году, одиннадцати футболистам «Балтики» предложено начать самостоятельный поиск команд для продолжения своей спортивной карьеры: Константину Плиеву, Александру Шешукову, Андрею Буйволову, Владимиру Дядюну, Павле Радуновичу, Нике Дзаламидзе, Евгению Помазану, Кириллу Погребняку, Аслану Дудиеву, Олегу Дмитриеву и Максиму Плопе.

Кроме того, для уменьшения зарплатной ведомости семерым футболистам «Балтики» предложено пересмотреть личные финансовые условия трудовых соглашений: Максиму Тишкину, Сослану Таказову, Алексею Пугину, Владиславу Крючкову, Алихану Шаваеву, Максиму Григорьеву и Илье Лантратову», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Добавим, что после 24 туров первенства ФНЛ «Балтика» набрала 25 очков и располагается на 16 месте в турнирной таблице.