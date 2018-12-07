«Балтика» предложила одиннадцати футболистам начать самостоятельный поиск новых команд - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 20:33Источник: ФК «Балтика»

    «Балтика» предложила одиннадцати футболистам начать самостоятельный поиск новых команд

    Футбольный клуб «Балтика» на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов в 2019 году.

    «В связи с оптимизацией расходов деятельности клуба в 2019 году, одиннадцати футболистам «Балтики» предложено начать самостоятельный поиск команд для продолжения своей спортивной карьеры: Константину Плиеву, Александру Шешукову, Андрею Буйволову, Владимиру Дядюну, Павле Радуновичу, Нике Дзаламидзе, Евгению Помазану, Кириллу Погребняку, Аслану Дудиеву, Олегу Дмитриеву и Максиму Плопе.

    Кроме того, для уменьшения зарплатной ведомости семерым футболистам «Балтики» предложено пересмотреть личные финансовые условия трудовых соглашений: Максиму Тишкину, Сослану Таказову, Алексею Пугину, Владиславу Крючкову, Алихану Шаваеву, Максиму Григорьеву и Илье Лантратову», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Добавим, что после 24 туров первенства ФНЛ «Балтика» набрала 25 очков и располагается на 16 месте в турнирной таблице.

    #Футбол-Россия#фк балтика#фнл
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