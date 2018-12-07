Никола Влашич: Уверен, что с «Реалом» можно бороться

Футбол 07 декабря 2018 20:42 Источник: «Российская газета»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцам по силам набрать очки в Мадриде в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне «Барселона» получила три мяча от «Ромы». Самыми обидными были встречи с римлянами и «Викторией» на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки.

- Считаете, ЦСКА в состоянии набрать очки, а то и выиграть в Мадриде?

- Ну да. А что тут такого? «Реал» недавно проиграл без вопросов «Эйбару» 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с «Реалом» можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на «Сантьяго Бернабеу», - приводит слова Влашича «Российская газета».

Добавим, что встреча между «Реалом» и ЦСКА состоится 12 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени. Перед заключительным туром испанская команда набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы G, ЦСКА, имея в активе четыре балла, занимает последнее место.