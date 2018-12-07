Маурицио Сарри: Как обыграть «Манчестер Сити»? Не знаю, пока я только проигрывал Гвардиоле

Футбол 07 декабря 2018 20:55 Источник: Goal.com

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Как обыграть «Манчестер Сити»? Я только проигрывал Хосепу Гвардиоле, поэтому не знаю. Вам придется спросить об этом у кого-то другого.

Этот матч очень важен для нас. Мы понимаем, что нам предстоит сложный матч против, возможно, лучшей команды в Европе. Мы знаем, что это будет очень трудно.

«Манчестер Сити» невозможно обыгрывать постоянно, но в отдельном матче может случиться все что угодно.

Я считаю, что наша команда становится лучше, но «горожане» тоже прогрессируют, поэтому нам будет сложно сократить отставание в чемпионате, - цитирует Сарри Goal.

Добавим, что встреча между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 8 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени.