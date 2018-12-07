Маурицио Сарри: Как обыграть «Манчестер Сити»? Не знаю, пока я только проигрывал Гвардиоле - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 20:55Источник: Goal.com

    Маурицио Сарри: Как обыграть «Манчестер Сити»? Не знаю, пока я только проигрывал Гвардиоле

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

    Как обыграть «Манчестер Сити»? Я только проигрывал Хосепу Гвардиоле, поэтому не знаю. Вам придется спросить об этом у кого-то другого.

    Этот матч очень важен для нас. Мы понимаем, что нам предстоит сложный матч против, возможно, лучшей команды в Европе. Мы знаем, что это будет очень трудно.

    «Манчестер Сити» невозможно обыгрывать постоянно, но в отдельном матче может случиться все что угодно.

    Я считаю, что наша команда становится лучше, но «горожане» тоже прогрессируют, поэтому нам будет сложно сократить отставание в чемпионате, - цитирует Сарри Goal.

    Добавим, что встреча между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 8 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени.

    #апл#сарри маурицио#фк челси#фк манчестер сити
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