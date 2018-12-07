Хосеп Гвардиола: Самая большая опасность - считать, что нет необходимости прогрессировать

Футбол 07 декабря 2018 21:38 Источник: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Челси» Маурицио Сарри о том, что лондонской команде предстоит матч с лучшей командой Европы.

- Спасибо, но мы не самые лучшие. Чтобы быть лучшими, вы должны выигрывать титулы. Мы их не выиграли, чтобы стать лучшей командой в Европе

Самая большая опасность для команды? Думать, что нет необходимости прогрессировать. Это было бы самой опасной вещью. Я вижу, что моя команды хороша во многих аспектах, но можем еще лучше, - передает слова Гвардиолы Sky Sports.

Добавим, что встреча между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 8 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени.