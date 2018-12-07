Защитник «Спартака» Жиго провел первую тренировку после травмы - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 21:58Источник: ФК «Спартак»

    Защитник «Спартака» Жиго провел первую тренировку после травмы

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго вернулся в Россию и сегодня провел первую тренировку на базе в Тарасовке.

    Как сообщает пресс-служба красно-белых, французский футболист, который восстанавливается после операции на передней крестообразной связке левого коленного сустава, занимался в тренажерном зале и проходил необходимые процедуры.

    Напомним, 2 сентября Жиго травмировал колено в матче с «Зенитом» (0:0), после чего в римской клинике «Вилла Стюарт» ему сделали пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска.

    #рпл#фк спартак#жиго самуэль#Футбол-Россия
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