Защитник «Спартака» Жиго провел первую тренировку после травмы

Футбол 07 декабря 2018 21:58 Источник: ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго вернулся в Россию и сегодня провел первую тренировку на базе в Тарасовке.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, французский футболист, который восстанавливается после операции на передней крестообразной связке левого коленного сустава, занимался в тренажерном зале и проходил необходимые процедуры.

Напомним, 2 сентября Жиго травмировал колено в матче с «Зенитом» (0:0), после чего в римской клинике «Вилла Стюарт» ему сделали пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска.