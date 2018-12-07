Луиш Нету: Все команды, которые тренирует Бердыев, хорошо организованы

Футбол 07 декабря 2018 22:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».

- В этом сезоне «Рубин» потерпел всего два поражения, хоть и не забивает много голов. Мы в курсе, что будет непросто - все команды, которые тренирует Курбан Бердыев, хорошо организованы, знают, как им действовать на поле. Возможно, нас ждет вязкая, равная игра. «Зениту» не было легко ни в одной из прошедших встреч этого чемпионата, не будет легко и с «Рубином», - цитирует Нету «Матч ТВ».

Добавим, что встреча состоится 9 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.