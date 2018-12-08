Килиан Мбаппе: Рядом с Зиданом чувствовал совсем маленьким - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 01:15Источник: «Газета.Ru»

    Килиан Мбаппе: Рядом с Зиданом чувствовал совсем маленьким

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о Зинедине Зидане.

    - Зидан - большой человек. Я недавно с ним познакомился и чувствовал себя рядом с ним совсем маленьким, хотя со мной это бывает нечасто.

    У него такая харизма, что начинает казаться, будто перед тобой стоят 15 человек, а не один. Это даже странно. Хотел бы я встретиться с ним еще раз? Конечно, я был бы не против, - приводит слова Мбаппе «Газета.Ru» со ссылкой на France Football.

    Напомним, что ранее Мбаппе стал первым обладателем «Золотого мяча» для футболистов младше 21 года.

    #мбаппе килиан#зидан зинедин#сборная франции по футболу#фк псж
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