Килиан Мбаппе: Рядом с Зиданом чувствовал совсем маленьким

Футбол 08 декабря 2018 01:15 Источник: «Газета.Ru»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о Зинедине Зидане.

- Зидан - большой человек. Я недавно с ним познакомился и чувствовал себя рядом с ним совсем маленьким, хотя со мной это бывает нечасто.

У него такая харизма, что начинает казаться, будто перед тобой стоят 15 человек, а не один. Это даже странно. Хотел бы я встретиться с ним еще раз? Конечно, я был бы не против, - приводит слова Мбаппе «Газета.Ru» со ссылкой на France Football.

Напомним, что ранее Мбаппе стал первым обладателем «Золотого мяча» для футболистов младше 21 года.