«Локомотив» отказался от транфсера Модрича в 2007 году - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 09:24Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

    «Локомотив» отказался от транфсера Модрича в 2007 году

    Хорват стал обладателем «Золотого мяча» в этом году.

    Российский тренер Анатолий Бышовец рассказал о сорвавшейся сделки «Локомотива» и футболиста Луки Модрича.

    «Когда я работал директором шотландского «Хартса» (2004–2005 год), приехал в Загреб и увидел там молодого Модрича. Он сразу бросился в глаза. Но в Шотландии был забракован, потому что не подходил под силовой футбол. Я пытался взять его в «Локомотив» в 2007 году. Но… его не взяли. Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы были отличные. Хотя и так мы обыгрывали «Зенит», четыре раза «Спартак».

    Можно по-разному оценивать его качества как игрока. Конечно, в сравнении с Роналду, Месси он уступает. Но то, как он провел сезон, в частности чемпионат мира! Интеллект, понимание игры, тонкость, умение влиять на качество игры, на результат — все это мы видели в исполнении Модрича. По этим качествам Месси и Роналду на чемпионате мира рядом не стояли. Ну, может, Гризманн. Тот же Мбаппе. Но в целом я за Модрича», - цитирует Бышовца «Спорт день за днем».

    В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

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