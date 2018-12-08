Мадридская полиция опасается беспорядков 500 фанатов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 10:55Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

    Мадридская полиция опасается беспорядков 500 фанатов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»

    Завтра в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» должен состояться ответный матч Кубка Либертадорес.

    Полиция Мадрида опасается беспорядков 400-500 активных фанатов в преддверии матча «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс». Об этом сообщает Marca.

    Как сообщается, обоим клубам было выделено порядка 20 тысяч билетов. В Мадриде ожидается 10 тысяч болельщиков из Аргентины. Порядок на матче будут обеспечивать около 4 тысяч военных и полицейских.

    Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен бы пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был отменен из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате атаки несколько игроков получили травмы.

    Матч был перенесен в Мадрид на 9 декабря.

    #фк бока хуниорс#фк ривер плейт#кубок либертадорес#сантьяго бернабеу
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