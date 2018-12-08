«Крылья Советов» - «Ростов». Стартовые составы - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 11:23Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Крылья Советов» - «Ростов». Стартовые составы

    Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Ростова» определились со стартовыми составами на матч 17-го тура российской премьер-лиги.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.
    Запасные: Конюхов, Бурлак, Зотов, Тигиев, Феррейра, Тихонов, Чочиев, Ланин, Молло, Шейдаев, Соболев.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.
    Запасные: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Щадин, Майер, Салетрос, Кьяртанссон.

    Матч между командами состоится сегодня в 12:30 мск.

    #фк крылья советов#фк ростов#РПЛ#Футбол-Россия
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