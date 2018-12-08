«Крылья Советов» - «Ростов». Стартовые составы

Футбол 08 декабря 2018 11:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Ростова» определились со стартовыми составами на матч 17-го тура российской премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Бурлак, Зотов, Тигиев, Феррейра, Тихонов, Чочиев, Ланин, Молло, Шейдаев, Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Щадин, Майер, Салетрос, Кьяртанссон.

Матч между командами состоится сегодня в 12:30 мск.