Маурисио Почеттино: По бюджету и инвестициям «Тоттенхэм» на уровне «Эвертона», «Вест Хэма» или «Лестера» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 11:47Источник: FourFourTwoАвтор: Сметанникова Дарья

    Маурисио Почеттино: По бюджету и инвестициям «Тоттенхэм» на уровне «Эвертона», «Вест Хэма» или «Лестера»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что его клубу не хватает финансирования для того, чтобы добиться показателей больших клубов.

    «Если сравнивать инвестиции или бюджет, то мы на уровне «Эвертона», «Вест Хэма» или «Лестера». Конечно, мы очень далеки по этим показателям от таких больших клубов, как «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Но по очкам мы ближе к ним, чем остальные команды. В прошлом сезоне было то же самое. Мы набрали очков больше, чем должны были, если оценивать наш бюджет.

    Когда речь идет о развитии клуба, дело не только в деньгах. Нужно время для необходимых денежных вливаний, создания философии и методологии. Считаю, что у «Тоттенхэма» есть четкая идея. Мы должны пытаться сохранить своих лучших игроков, чтобы оставаться конкурентоспособными. Иногда деньги действительно помогают в развитии клуба, но это не самая важная вещь. К тому же, деньги вкладывают все, а побеждает в итоге только одна команда», - приводит слова Почеттино FourFourTwo.

    После 15 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка и отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков.

    #почеттино маурисио#фк тоттенхэм#апл
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