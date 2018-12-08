Ионов в зимнее трансферное окно может стать игроком «Зенита»

Футбол 08 декабря 2018 12:38 Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов близок к возвращению в «Зенит». Об этом сообщает Nevasport.

По информации издания, «Зенит» после ареста Александра Кокорина может вернуть Ионова в команду, так как он подходит по многим параметрам. 29-летний полузащитник является воспитанником петербургского клуба.

Ионов может пополнить ряды «Зенита» в зимнее трансферное окно. За клуб футболист играл с 2007 по 2012 годы. В «Ростове» Ионов выступает с августа 2017-го.

В текущем сезоне РПЛ Ионов провел 15 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.