Илья Геркус: У «Оренбурга» перед «Локомотивом» должок

Футбол 08 декабря 2018 13:37

«Локомотив» в рамках 17-го тура РПЛ сегодня, 8 декабря, примет «Оренбург».

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча на «РЖД Арене», а также призвал болельщиков поддержать железнодорожников.

«Последний матч в году на домашней арене в родном Черкизове. Холодно не будет точно, ведь мы помним, что у «Оренбурга» перед нами должок за матч первого круга. Ждём всех сегодня в Черкизове — чемпионский год нужно проводить достойно и вместе! Про Гельзенкирхен во вторник помню», - написал Геркус в твиттере.

В матче первого тура «Оренбург» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.

Матч между командами состоится в 17:30 мск.