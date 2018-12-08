Бывший врач «Спартака»: Травмы игроков – это вина тренерского штаба Карреры

Футбол 08 декабря 2018 13:59 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший врач «Спартака» Лю Хуньшень прокомментировал многочисленные травмы в составе красно-белой команды.

«Сам футболист должен говорить, что чувствует дискомфорт. Не надо терпеть и играть, нужно вовремя подойти к врачу и сказать о болях, дискомфорте. Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры. Новый тренер Олег Кононов только пришел, и он тут не при чем», - цитирует Лю Хуньшеня «Р-Спорт».

Напомним, защитнику «Спартака» Андрею Ещенко сделали пластику передней крестообразной связки левого колена. На восстановление 34-летнему футболисту потребуется около полугода.