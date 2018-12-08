СМИ: Навас решил покинуть «Реал» и перебраться в АПЛ - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 14:17Источник: ASАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: Навас решил покинуть «Реал» и перебраться в АПЛ

    В текущем сезоне костариканский игрок провел 8 матчей, пропустил 8 мячей, и три раза оставлял свои ворота «сухими».

    Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас принял решение покинуть чемпионат Испании, сообщает AS.

    Согласно источнику, вратарь по-прежнему недоволен своим положением в команде и обсудил эту тему с руководством. Отмечается, что клуб готов отпустить 31-летнего футболиста летом 2019 года.

    Напомним, Навас потерял место в стартовом составе с переходом бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

    Ранее сообщалось, что к голкиперу проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    #испанская примера#фк реал мадрид#навас кейлор#Возможные трансферы
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