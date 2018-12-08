СМИ: Навас решил покинуть «Реал» и перебраться в АПЛ

Футбол 08 декабря 2018 14:17 Источник: AS Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне костариканский игрок провел 8 матчей, пропустил 8 мячей, и три раза оставлял свои ворота «сухими».

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас принял решение покинуть чемпионат Испании, сообщает AS.

Согласно источнику, вратарь по-прежнему недоволен своим положением в команде и обсудил эту тему с руководством. Отмечается, что клуб готов отпустить 31-летнего футболиста летом 2019 года.

Напомним, Навас потерял место в стартовом составе с переходом бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что к голкиперу проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».