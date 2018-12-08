Миодраг Божович: Мы победили «Ростов» за счет характера - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 14:52Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Миодраг Божович: Мы победили «Ростов» за счет характера

    Встреча прошла на домашней арене самарского клуба.

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарий после победы над «Ростовом» в 17-м туре РПЛ (1:0).

    "Думаю, в первую очередь победили за счёт характера. Эта игра была для нас очень важной. Психологически было трудно, поскольку знали, что любая ошибка для нас обернулась бы очень-очень плохим. Слава богу, что справились и выиграли.

    В перерыве поменяли систему и попросили игроков, чтобы чуть прибавили, бились, сражались. Так они и сделали. Поэтому выиграли.

    Есть ли претензии к игрокам с дисциплинарной точки зрения? Сейчас ничего не могу сказать. Сначала надо посмотреть эпизоды, а уже потом смогу что-то сказать", – сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк крылья советов#фк ростов#божович миодраг
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